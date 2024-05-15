ЗС РФ просунулися біля двох населених пунктів Харківщини: що змінилося на фронті (карти)

На окремих ділянках у районах Лукʼянців та Вовчанська українські військові перемістилися на вигідніші позиції для уникнення втрат. ЗСУ не дають ворогу можливості закріпитися та проводять контратаку, розповіли в Генштабі.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися біля двох населених пунктів у Харківській області, йдеться про Вовчанськ та Калинівку. Про це повідомили аналітики DeepState вночі 15 травня у своєму Telegram.

"Ворог просунувся біля Вовчанська та Калинівки", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Просування ЗС РФ біля Вовчанська Ситуція біля Калинівки

Крім цього, в DeepState наголосили про уточнення в Красногорівці Донецької області.

Фронт біля Красногорівки Донецької області

Наступ ЗС РФ у Харківській області: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку українські військові відбили 11 ворожих атак за 14 травня. Йдеться про напрямки Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (Росія) — Вовчанськ.

Українські підрозділи здійснили маневр та перемістилися на вигідніші позиції на окремих ділянках у районах Лукʼянців та Вовчанська. Це сталося для збереження життів бійців та уникнення втрат через вогневий вплив та штурми росіян. Натомість ЗСУ не дають противнику закріпитися, проводяться контратакуючі дії, військові РФ перебувають під постійним вогневим контролем артилерії й підрозділів БПЛА.

На цьому напрямку втрати особового складу росіян за добу склали 162 бійці, також було знищено й пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

Ситуація біля Красногорівки: що говорять у Генштабі ЗСУ

На Курахівському напрямку, за даними Генштабу, підрозділи ЗСУ відбили сім атак росіян протягом 14 травня, це сталося на напрямках Старомихайлівка — Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка.

Нагадаємо, 15 травня в "Атеш" повідомили, що на Харківському напрямку противник зазнає великих втрат. Зокрема, зафіксовані втрати до 70% особового складу.

14 травня військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський заявив, що наступ ЗС РФ на Харківщині не став неочікуваним для Сил оборони. Це підтверджує неспроможність ворога прорватися до Вовчанська, тоді як на початку повномасштабного вторгнення населений пункт було захоплено за кілька годин.