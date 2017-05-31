Фейгин: Путин сам занимается "делом Сущенко"

Адвокат уверен, что в Кремле врут, когда говорят, что не обсуждают этот судебный процесс

Адвокат арестованного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что в Кремле не только знают о деле его подзащитного, но и непосредственно занимаются им. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"В "деле Сущенко" ситуация сейчас в чем-то такая же, как когда-то была "деле Савченко". Сейчас Кремль говорит: "Не знаем, не обсуждали". На самом же деле это показатель их рефлексии, болезненного отношения к данной теме. При этом у меня нет сомнений, что Путин не только знает о "деле Сущенко", но и сам в какой степени занимается им", - считает Фейгин.

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Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

26 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил пребывание Сущенко под стражей до 30 июня.