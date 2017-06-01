IKEA подтвердила намерение работать в Украине

В компании пока не уточнили точную дату

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок. Об этом говорится в ответе IKEA на запрос Громадського.

"Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети", – говорится в ответе.

В компании пока не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.

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IKEA – транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Основана в Швеции, штаб-квартира расположена в Нидерландах.

Напомним, 29 мая глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий сообщил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок.

По его словам, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.