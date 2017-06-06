Украина обновит инфраструктуру аэронавигации за €120 миллионов

Масштабным инфраструктурным проектом в авиационном секторе в 2017 году станет обновление устаревшего аэронавигационного оборудования на почти 120 млн евро.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Укринформ.
"Большим инфраструктурным проектом авиации в этом году будет модернизация аэронавигационной системы Украины. Общая стоимость проекта почти 120 млн евро", - сообщил руководитель транспортного ведомства.
По его словам, реализация проекта даст возможность заменить устаревшее оборудование на современное для улучшения качества аэронавигационного обслуживания в стране.
Напомним, одна из турецких авиакомпаний рассматривает возможность выхода на рынок внутренних региональных авиаперевозок Украины.