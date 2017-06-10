Чтобы сохранить стабильность и спокойствие на территории региона

В Измаиле Одесской области будет создано подразделение Национальной гвардии Украины. Об этом заявил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, сообщает пресс-служба НГУ.

Генерал-лейтенант в ходе своего пребывания в Измаиле подчеркнул, что угрозы, которые существуют извне и внутри страны, заставляют предпринимать решительные действия, чтобы сохранить стабильность и спокойствие на территории Украины.

"Мы не можем себе позволить потерять южный регион. Все силовые структуры страны работают, чтобы этого не допустить", - заверил Аллеров.

Он также подчеркнул, что, учитывая ситуацию в Бессарабии, нужно, чтобы на месте действовала силовая структура, способная эффективно реагировать на угрозы сегодняшнего дня.

"У нас должна здесь быть силовая структура, которая может обеспечить порядок. Национальная гвардия - это народное формирование, которое сформировалось в 2014 году из настоящих патриотов, получивших и значительный боевой опыт. Мы хотим, чтобы вы спокойно работали, отдыхали и радовались жизни. Руководство государства, министерство внутренних дел и при содействии местной власти примут решение о создании подразделения Национальной гвардии на этой земле", - сообщил командующий НГУ.