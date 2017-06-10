Жебривский выделяет миллион гривен на историю Донетчины

Миллион гривен выделяется на исследования древней истории Донетчины, для разработки положения о конкурсе мини-грантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов на эту тему. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

Он подчеркнул, что хочет "преодолеть мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и столетий!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле".

"Нужно погрузиться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда земли Московии еще были покрыты кустарником, тут уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие. Уверен: знать свой край – одна из основных потребностей жителей Донецкой области", – отметил Жебривский.

И добавил, что хочет максимально активизировать именно местных краеведов, а также всех желающих исследователей из других областей Украины принять участие в конкурсе, чтобы работы были интересны, правдивы и основательны.

По словам руководителя региона, для отбора создадут конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Комиссия оценит эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости, конкурс будет повторен, финансирование увеличено.