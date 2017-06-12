Спецслужбы России использовали "ВКонтакте" и "Одноклассники" при подготовке к вторжению в Украину, - СБУ

Речь идет о создании, администрировании, искусственном наращивании посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей

Спецслужбы России активно применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в период подготовки к военному вторжению.

Об этом во время круглого стола в Киеве сообщила замначальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, передает УНИАН.

"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - рассказала представитель СБУ.

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"Известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ, также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис "Яндекс.Деньги", осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина", - рассказала Лапутина.

Напомним, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

