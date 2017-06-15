Порошенко обсудил с главами МИД Литвы и Швеции противодействие "Северному потоку-2"

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Вальстрем, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия между государствами на международной арене.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам встречи в четверг.

"Была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе с литовской и шведской сторонами с целью консолидации международной помощи Украине для обеспечения дальнейшего прогресса на пути европейских реформ. Особое внимание было уделено координации усилий в целях противодействия реализации антиевропейского проекта "Северный поток-2", — говорится в сообщении.

Напомним, Нафтогаз подсчитал потенциальные убытки Украины в случае расширения доступа Газпрома к газопроводу OPAL.