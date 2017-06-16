Вчера ночью умер командир саперной роты Евгений Сарнавский с позывным "Юджин".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает 72-я Гвардейская ОМБР.

Он 14 лет занимался разминированием, спас тысячи жизней, помог гражданским вблизи Волновахи, в Гранитном, Авдеевке и близлежащих прифронтовых селах.

"8 июня Сарнавский получил тяжелые взрывные ранения во время разминирования вблизи села Новоселовка. Были разбиты ноги, повреждены внутренние органы брюшной полости, легкие... Две недели он пробыл в коме", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне АТО погиб украинский военный

Около 22:00 вчера, не приходя в сознание, он умер.

"Одинокими остались престарелая мать и беременная жена. Сын или дочка, родившись, уже никогда не увидят папу...", - рассказали в бригаде.

Как сообщал "Фокус", в Кривом Роге убрали изображение с обломками сбитого три года назад над Луганском Ил-76. Выяснилось, что все дело в фотографии, использованной на билборде. Ее сделали боевики, когда осматривали обломки самолета и делали фото на их фоне.