Насалик надеется на возобновление работы киевской ТЭЦ-6 в ближайшее время

"Укртрансгаз" без объяснений на протяжении пяти суток не подает газ на электроцентраль

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик выразил надежду на то, что на киевскую ТЭЦ-6 "Киевэнерго", которую отключили из-за долгов государства и потребителей, в кратчайшие сроки возобновят подачу природного газа.

Об этом Насалик заявил на селекторном совещании по вопросам подготовки к зиме.

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"Единственное, что беспокоит – это киевский энергоузел. По поручению вице-премьера Владимира Кистиона министерство провело заседание и дало протокольное поручение "Укртрансгазу" присоединить к давлению ТЭЦ-6, однако на протяжении пяти суток этот вопрос так и не решен, без объяснения почему", - цитируют Насалика украинские СМИ.

Напомним, 30 мая "Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой и отоплением (зимой) жилые массивы Оболонь, Троещина, Радужный и Воскресенский массивы. Причиной отключения стали долги государства и потребителей. По состоянию на 1 мая долг за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. Доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн – некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы.