Парубий: Законопроект о реинтеграции Донбасса еще не написан

Есть только концепция

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса еще не написан. Об этом после заседания фракции "Народный фронт" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Украинская правда.

По его словам, на фракции секретарь СНБО Александр Турчинов представил лишь концепцию закона.

"Текста самого еще нет, проговаривалась сама концепция", - отметил он.

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Парубий отметил, что закон позволит признать контролируемые боевиками территории Донбасса юридически оккупированными.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.