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Главная » Страна » Чийгозу разрешили увидеться со смертельно больной мамой, если ее привезут в СИЗО
Ситуация в Крыму

Чийгозу разрешили увидеться со смертельно больной мамой, если ее привезут в СИЗО

Чийгозу разрешили увидеться со смертельно больной мамой, если ее привезут в СИЗО
Ахтем Чийгоз / Фото: RFE/RL

Женщина сейчас не способна вставать с постели, и любая транспортировка может ее убить

20.06.17 16
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Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которого судит оккупационный суд в Крыму, может увидеться со смертельно больной матерью только в том случае, если она сама приедет к нему в СИЗО.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель Министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением. Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное", - говорит Полозов.

По его словам, мать Чийгоза сейчас не способна вставать с постели, и любая транспортировка может убить ее.

Защита пытается добиться для Чийгоза права попрощаться с матерью.

Напомним, Ахтем Чийгоз был арестован оккупационными властями в Крыму в январе 2015 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в день проведения митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. В ходе судебных заседаний по делу Чийгоза заслушали несколько десятков свидетелей обвинения, лишь один дал показания против Чийгоза, указав при этом на его конкретные действия.

Оккупационный суд в Крыму удовлетворил ходатайство главы Меджлиса Рефата Чубарова о допросе в качестве свидетеля по делу Ахтема Чийгоза и обещает иммунитет от всех форм преследований.

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