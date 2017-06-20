Чийгозу разрешили увидеться со смертельно больной мамой, если ее привезут в СИЗО

Женщина сейчас не способна вставать с постели, и любая транспортировка может ее убить

Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которого судит оккупационный суд в Крыму, может увидеться со смертельно больной матерью только в том случае, если она сама приедет к нему в СИЗО.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.



"Свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель Министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением. Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное", - говорит Полозов.



По его словам, мать Чийгоза сейчас не способна вставать с постели, и любая транспортировка может убить ее.



Защита пытается добиться для Чийгоза права попрощаться с матерью.

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Напомним, Ахтем Чийгоз был арестован оккупационными властями в Крыму в январе 2015 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в день проведения митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. В ходе судебных заседаний по делу Чийгоза заслушали несколько десятков свидетелей обвинения, лишь один дал показания против Чийгоза, указав при этом на его конкретные действия.

Оккупационный суд в Крыму удовлетворил ходатайство главы Меджлиса Рефата Чубарова о допросе в качестве свидетеля по делу Ахтема Чийгоза и обещает иммунитет от всех форм преследований.