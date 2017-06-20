В столице США Вашингтоне завершилась встреча президента Украины Петра Порошенко с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает 112 Украина.

"Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", - прокомментировал встречу Порошенко

Соединенные штаты Америки остаются верны концепции урегулирования конфликта на Донбассе путем имплементации Минских договоренностей.

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"Было отмечено, что США поддержат, остаются верными Минским договоренностям и уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских договоренностей, пакет безопасности, где должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен доступ СММ ОБСЕ ко всей территории включительно с границей и мы детально обсудили шаги, которые будут сделаны, накануне визита президента Трампа в Европу", - рассказал Порошенко.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.

Напомним, Петр Порошенко прибывает с официальным визитом в США. У президента Украины еще запланированы встречи в Госдепе, Пентагоне, министерстве торговли США.