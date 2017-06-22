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В Киеве на Виноградаре появятся две станции метро уже в 2019 году

В Киеве на Виноградаре появятся две станции метро уже в 2019 году
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

Поезда будут ездить до станций "Мостицкая" и "Проспект правды"

22.06.17 118
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Две новые станции киевского метро на Виноградаре достроят и откроют к концу 2019 года. Об этом заявил глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский в интервью Центру транспортных стратегий.

"Сейчас у нас в приоритете Виноградарь. В этом году заканчиваем проектирование, планируем до конца 2019 года запустить две станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды". По показателям участок будет с большим пассажиропотоком - около 60 тыс. человек в сутки", - сказал Брагинский.

Чиновник отметил, что на проспекте Правды из-за небольших размеров участка планируют строить особые туннели.

"По проекту разрабатываются "вертикальные" тоннели, расположенные друг над другом. Для такого узкого участка - это идеальный вариант", - добавил Брагинский.

Глава столичного метрополитена добавил, что с учетом строительства метро на Виноградарь нужно будет  пополнить парк на 61 вагон.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в конце этого года начнется строительство метро на Виноградарь. 

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