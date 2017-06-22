Житомирские десантники впервые в истории реактивной артиллерии провели стрельбы из РСЗО БМ-21 "Град" с паромной переправы.
В рамках тактических учений с боевой стрельбой 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ во время форсирования Днепра на пароме из комплекта понтонно-мостового парка подразделение реактивной артиллерии нанесло огневое поражения условному противнику из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
По сценарию учений, реактивный артиллерийский взвод остановил выдвижение противника на заранее подготовленные рубежи. Этим реактивники обеспечили успешные действия передового отряда летнего десанта во время форсирования водной преграды.
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Тактические учения проходили в тесном взаимодействии с подразделениями оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины и армейской авиации.
Руководитель учений Михаил Забродский отметил, что такой способ ведения огня использовался еще во времена Второй мировой войны, однако в истории реактивной артиллерии ВСУ — это впервые.