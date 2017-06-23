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Луценко ввел запрет на проведение обысков у крупных налогоплательщиков

Луценко ввел запрет на проведение обысков у крупных налогоплательщиков
Юрий Луценко / Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Генпрокурор считает, что бизнес в Украине должен стать "священной коровой"

23.06.17 304
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Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал распоряжение, запрещающее проведение обысков у крупных налогоплательщиков без разрешения руководства ГПУ.

Об этом он сообщил во время поездки в Житомир на брифинге, пишет 112-Украина.

"Я недоволен тем, что так называемые маски-шоу происходят ежедневно в десятках предприятий, в том числе у крупных плательщиков налогов и мелкого бизнеса. Поэтому прямо здесь на совещании я подписал документ о том, что любые обыски у крупных плательщиков налогов происходят исключительно с разрешения руководства ГПУ", - сообщил он.

При этом Луценко уточнил, что будет рассматривать действия сотрудников прокуратуры как незаконное давление на бизнес, если обыски в рамках дела будут проходить, а сами дела будут закрываться через полгода.

Глава ГПУ также подчеркнул, что бизнес в Украине должен стать "священной коровой".

"Тот, кто платит налоги, тот, кто вытягивает на себе всю нелегкую социальную, военную ситуацию в Украине, должен быть защищен. Сегодня для этого создана специальная система контроля", - резюмировал Луценко.

Напомним, Луценко считает, что пора начинать переживать за пожарное состояние на Печерске.

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