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ОБСЕ открыла десятую патрульную базу в Донбассе
Фото: euromaidanpress.com
Ситуация в Донбассе

ОБСЕ открыла десятую патрульную базу в Донбассе

Наблюдатели обустроили свой пост в Попасной

25.06.17 7
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине открыла десятую патрульную базу в Попасной Луганской области. Об этом говорится в сообщении на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Новая патрульная база позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, и оперативно реагировать на сообщения об инцидентах.

В сообщении говорится, что на базе круглосуточно будет находиться восемь сотрудников.

"Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны от линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга по принципу паритетности. Новая база позволит нам более эффективно выполнять предусмотренные в нашем мандате задачи, в частности, докладывать о ситуации с безопасностью. Кроме того, это позволит нам способствовать налаживанию диалога с местными жителями и узнать больше о том, что их беспокоит", – цитирует пресс-служба заместителя главы СММ Александра Хуга.

Он отметил, что миссия хотела бы открыть больше своих баз по обе стороны от линии соприкосновения.

"Однако чтобы иметь такую возможность, нам необходимы гарантии безопасности от сторон. Мы ожидаем, что они будут содействовать работе СММ, направленной на стабилизацию и нормализацию ситуации в Украине", – отметил Хуг.

Напомним, базы СММ уже работают в подконтрольных правительству районах: Волновахе, Покровске и Светлодарске Донецкой области, а также Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье Луганской области.

Три передовые патрульные базы миссии действуют в неподконтрольных правительству районах: Кадиевке Луганской области, Горловке и Дебальцево Донецкой области.

 

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