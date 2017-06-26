За Гужву внесли залог

В понедельник, 26 июня, за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву внесли залог в размере 544 тыс. грн. Об этом в Facebook написала его адвокат, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге. Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе!", - сообщила Лукаш.

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Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

4 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн.