Порошенко предложил французским сенаторам посетить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко пригласил французских сенаторов в ближайшее время посетить Донбасс. Об этом шла речь во время его встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше, передает пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся в Донбассе", – говорится в сообщении.

Вместе с тем глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в Крым.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Донбассе в результате российской агрессии. Президент Украины проинформировал председателя Сената Франции о системных нарушениях Минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.

Ларше выразил поддержку продлению санкций против РФ.

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Также стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества.

Порошенко пригласил председателя Сената Франции посетить Украину с визитом в удобное время.