В Луганске подорвали офицера РФ, - разведка

В воскресенье, 25 июня, в оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российским офицером. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российским оккупационным командованием скрываются обстоятельства подрыва 25 июня в Луганске легкового автомобиля с начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба 2 АК (Луганск) майором ВС РФ Куликовым", - говорится в сообщении.

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Согласно информации разведки, во время допроса тяжело раненного офицера представителями ФСБ РФ установлено, что к взрыву причастны представители российской преступной группировки, которые решили таким образом отомстить Куликову за непредоставление им уже оплаченной услуги - поставки на территорию Ростовской области неучтенных оружия и боеприпасов.

Напомним, 8 мая на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила незадолго до проезда кортежа главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко произошли два взрыва.