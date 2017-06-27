Компьютерный вирус Petya.A, с помощью которого 27 июня 2017 года проводилась масштабная хакерская атака на Украину, поражает устройства под управлением Windows и шифрует файлы с требованием выкупа, а заблокированные файлы не подлежат расшифровке. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Вирус Petya.A атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение с предложением произвести оплату ключа дешифровки в биктоинах в эквиваленте 300 долларов для разблокировки данных.

"На сегодня зашифрованные данные, к сожалению, расшифровке не подлежат. Продолжается работа по поиску возможности дешифровки зашифрованных файлов", - отметили в СБУ.

Также сообщается, что заражение компьютеров проводилось через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса.

Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов Petya.A, использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, которые использовали злоумышленники для запуска упомянутого шифровальщика файлов.