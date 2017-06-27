Названа программа, через которую осуществлялась хакерская атака

Вирус проникал в ПК, используя программное обеспечение для отчетности и документооборота

Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для отчетности и документооборота M.E.doc. Об этом говорится в сообщении департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook.

"На данный момент достоверно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы M.E.doc. Программное обеспечение для отчетности и документооборота", - сообщили в киберполиции.

В полиции отметили, что данное программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления, а хакерская атака началась после сегодняшнего обновления в 10:30, размер которого составил примерно 333 Кб.

Напомним, 27 июня модифицированный вирус Ransomware поразил сети ряда крупных украинских компаний, в том числе и больших государственных. Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Его действие проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows – система перегружается и зашифровывается.

В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".