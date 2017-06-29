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Ситуация в Донбассе

Боевики применили тяжелую артиллерию на Донецком направлении

Боевики применили тяжелую артиллерию на Донецком направлении
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения

29.06.17 55
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Оперативная обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась: в течение минувших суток боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении в районе Авдеевки украинские оборонные укрепления были обстреляны из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. А около 21.00 террористы в этом районе выпустили около полдесятка снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм. Неподалеку Каменки и Новоселовки Второй боевики открывали огонь из минометов разного калибра, различных образцов пехотного вооружения, а также противотанкового ракетного комплекса и зенитной установки. Под обстрелы из минометов попали украинские опорные пункты в районе Луганского и Верхнеторецого.

На Приморском направлении боевики, используя минометы и пехотное вооружение, обстреливали позиции сил АТО в районе Лебединского, Водяного, Павлополь, Гнутово, Красногоровки и Марьинки. С гранатометов различных модификаций террористы стреляли вблизи Тарамчука и Талаковки.

На Луганском направлении с 120 мм и 82 мм минометов, а также с менее мощного вооружения, боевики вели огонь вблизи Крымского. Также из минометов террористы стреляли неподалеку Трехизбенки и Счастья. Кроме того, нарушения боевиками перемирия были зафиксированы в районе Старого Айдара, Новотошковского, Шарив Кут и Валуйского.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.

Напомним, в Донбассе взорвали авто с сотрудниками СБУ.

 

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