Боевики применили тяжелую артиллерию на Донецком направлении

Оперативная обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась: в течение минувших суток боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении в районе Авдеевки украинские оборонные укрепления были обстреляны из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. А около 21.00 террористы в этом районе выпустили около полдесятка снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм. Неподалеку Каменки и Новоселовки Второй боевики открывали огонь из минометов разного калибра, различных образцов пехотного вооружения, а также противотанкового ракетного комплекса и зенитной установки. Под обстрелы из минометов попали украинские опорные пункты в районе Луганского и Верхнеторецого.

На Приморском направлении боевики, используя минометы и пехотное вооружение, обстреливали позиции сил АТО в районе Лебединского, Водяного, Павлополь, Гнутово, Красногоровки и Марьинки. С гранатометов различных модификаций террористы стреляли вблизи Тарамчука и Талаковки.

На Луганском направлении с 120 мм и 82 мм минометов, а также с менее мощного вооружения, боевики вели огонь вблизи Крымского. Также из минометов террористы стреляли неподалеку Трехизбенки и Счастья. Кроме того, нарушения боевиками перемирия были зафиксированы в районе Старого Айдара, Новотошковского, Шарив Кут и Валуйского.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.

Напомним, в Донбассе взорвали авто с сотрудниками СБУ.