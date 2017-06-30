Украина попала в ТОП-5 стран с крупнейшей теневой экономикой. Об этом свидетельствует исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященное оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики, передает РБК-Украина.
Согласно исследованию, в котором указаны 28 стран, объем теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который составляет 2,38 трлн гривен.
Кроме того, лидером по наивысшему показателю теневой экономики является Азербайджан, на втором месте – Нигерия, Украина – третья. Также высокий показатель (более 30%) у Бразилии, Российской Федерации, Шри Ланки и Пакистана.
Вместе с тем, самый низкий показатель – у США и Китая.