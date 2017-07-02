Жебривский раскритиковал Туку за заявление об отселении людей из Донбасса

Иногда, мол, лучше молчать, чем говорить

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что заявление замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки о необходимости дальнейшего переселения жителей Донбасса представляет угрозу экономики региона. Об этом Жебривский сообщил в Facebook.

"Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявление Георгия Туки об экологической катастрофе в Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", - заявил глава Донецкой ОВГА.

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По мнению Жебривского, такие заявления только отбивают желание у потенциальных инвесторов вкладывать деньги в экономику региона.

"Такие заявления, как делает Тука, - это вред в первую очередь для экономики целого региона. Инвесторы и заказчики и без того - мягко скажу - осторожные, и такие заявления не способствуют их уверенности", - отметил Жебривский.

Напомним, Георгий Тука заявил, что в Донбассе происходит повышение уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды. По его словам, регион уже обречен и нужно думать о переселении из него людей.