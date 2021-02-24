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Украина Обострение на Донбассе: нарушение перемирия боевиками

"Загремит крупнокалиберная артиллерия": Тука дал прогноз ситуации на Донбассе

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Георгий Тука, ситуация на Донбассе, Донбасс, ООС
Георгий Тука

Бывший глава Луганской ОВГА считает, что "потенциал для увеличения эскалации еще большой".

Ситуация на Донбассе обострилась, возможна дальнейшая эскалация в зоне ООС.

Такое мнение выразил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, пишет "Телеграф".

Он напомнил, что 23 февраля в зоне ООС было зафиксировано 20 нарушений "режима тишины" – максимальное за сутки с начала месяца.

"К сожалению, та ситуация, которую мы наблюдаем последние недели, наглядно демонстрирует, что идет обострение. С начала месяца – около 130 обстрелов, десять погибших защитников Украины, почти 15 раненых. Это уже точно не "режим тишины" и не перемирие. И, увы, потенциал для увеличения эскалации еще большой. И прогнозы в этом смысле пессимистические", – признался Георгий Тука.

По его словам, Россия, как правило, использует обострение на Донбассе перед переговорами. Но в последнее время конкретнх переговоров нет, а обострение – есть.

"Пока мы видим, что оккупанты применяют локальное обострение, нанесение точечных ударов, активизацию снайперских групп и ДРГ. Но в последние полтора года не было полноценных военных операций. Однако в ближайшем будущем не исключаю, что диверсии будут происходить еще чаще, а там – загремит и крупнокалиберная артиллерия", – говорит  Тука.

По его мнению, обострение, скорее всего, будет на Донецком участке: Мариупольское направление, Водяное-Пески, Авдеевка.

Тука не исключил, что обострение может быть связано с тем, что Владимир Зеленский понял: искать мира в глазах Путина нет смысла. А Путин понял, что Зеленский это понял.

Отметим, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки". "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали", – сказал президент.

А спикер ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что к концу весны текущего года на линии разграничения следует ожидать новых провокаций.