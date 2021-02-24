"Загримить великокаліберна артилерія": Тука спрогнозував ситуацію на Донбасі

Колишній голова Луганської обласної ВЦА вважає, що "потенціал для збільшення ескалації ще великий".

Ситуація на Донбасі загострилася, можлива подальша ескалація в зоні ООС.

Таку думку висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, пише "Телеграф".

Він нагадав, що 23 лютого в зоні ООС було зафіксовано 20 порушень "режиму тиші" — максимальне за добу з початку місяця.

"На жаль, та ситуація, яку ми спостерігаємо останні тижні, наочно демонструє, що йде загострення. З початку місяця — близько 130 обстрілів, десять загиблих захисників України, майже 15 поранених. Це вже точно не "режим тиші" і не перемир'я. І, на жаль, потенціал для збільшення ескалації ще великий. І прогнози в цьому сенсі песимістичні", — зізнався Георгій Тука.

За його словами, Росія, як правило, використовує загострення на Донбасі перед переговорами. Але останнім часом конкретних переговорів немає, а загострення — є.

"Поки ми бачимо, що окупанти застосовують локальне загострення, нанесення точкових ударів, активізацію снайперських груп і ДРГ. Але за останні півтора року не було повноцінних військових операцій. Однак у найближчому майбутньому не виключаю, що диверсії відбуватимуться ще частіше, а там — загримить і великокаліберна артилерія", — говорить Тука.

На його думку, загострення, швидше всього, буде на Донецькій ділянці: Маріупольський напрямок, Водяне-Піски, Авдіївка.

Тука не виключив, що загострення може бути пов'язано з тим, що Володимир Зеленський зрозумів: шукати миру в очах Путіна немає сенсу. А Путін зрозумів, що Зеленський це зрозумів.

Зазначимо, що раніше віце-прем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні в кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни". "До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми і зробили", — сказав президент.

А спікер ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки й оборони Олексій Арестович заявив, що до кінця весни поточного року на лінії розмежування варто очікувати нових провокацій.