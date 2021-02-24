RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Загострення на Донбасі: порушення перемир'я бойовиками

"Загримить великокаліберна артилерія": Тука спрогнозував ситуацію на Донбасі

269
Георгій Тука, ситуація на Донбасі, Донбас, ООС
Георгій Тука

Колишній голова Луганської обласної ВЦА вважає, що "потенціал для збільшення ескалації ще великий".

Ситуація на Донбасі загострилася, можлива подальша ескалація в зоні ООС.

Таку думку висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, пише "Телеграф".

Він нагадав, що 23 лютого в зоні ООС було зафіксовано 20 порушень "режиму тиші" — максимальне за добу з початку місяця.

"На жаль, та ситуація, яку ми спостерігаємо останні тижні, наочно демонструє, що йде загострення. З початку місяця — близько 130 обстрілів, десять загиблих захисників України, майже 15 поранених. Це вже точно не "режим тиші" і не перемир'я. І, на жаль, потенціал для збільшення ескалації ще великий. І прогнози в цьому сенсі песимістичні", — зізнався Георгій Тука.

За його словами, Росія, як правило, використовує загострення на Донбасі перед переговорами. Але останнім часом конкретних переговорів немає, а загострення — є.

"Поки ми бачимо, що окупанти застосовують локальне загострення, нанесення точкових ударів, активізацію снайперських груп і ДРГ. Але за останні півтора року не було повноцінних військових операцій. Однак у найближчому майбутньому не виключаю, що диверсії відбуватимуться ще частіше, а там — загримить і великокаліберна артилерія", — говорить Тука.

На його думку, загострення, швидше всього, буде на Донецькій ділянці: Маріупольський напрямок, Водяне-Піски, Авдіївка.

Тука не виключив, що загострення може бути пов'язано з тим, що Володимир Зеленський зрозумів: шукати миру в очах Путіна немає сенсу. А Путін зрозумів, що Зеленський це зрозумів.

Зазначимо, що раніше віце-прем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні в кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни". "До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми і зробили", — сказав президент.

А спікер ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки й оборони Олексій Арестович заявив, що до кінця весни поточного року на лінії розмежування варто очікувати нових провокацій.