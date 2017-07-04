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Фото Лесной пожар на Херсонщине удалось локализировать

<span class="label red">Фото</span> Лесной пожар на Херсонщине удалось локализировать
Фото: ГСЧС

Пламенем было охвачено 20 гектаров

04.07.17 22
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Вблизи села Чулаковка Голопристанского района (Херсонская область) горит лесная подстилка и молодые насаждения сосны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны произошло отдельными ячейками на площади около 20 га на территории Чулаковского лесничества 3 июля около 15:00.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС использует самолет АН-32П, вертолет МИ-8 и вертолет МИ-8 от Минобороны.

По состоянию на 07:00 4 июля 2017 года пожар удалось локализировать, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки.

Пожар на Херсонщине

Фото: ГСЧС

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