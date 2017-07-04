Вблизи села Чулаковка Голопристанского района (Херсонская область) горит лесная подстилка и молодые насаждения сосны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны произошло отдельными ячейками на площади около 20 га на территории Чулаковского лесничества 3 июля около 15:00.
Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС использует самолет АН-32П, вертолет МИ-8 и вертолет МИ-8 от Минобороны.
По состоянию на 07:00 4 июля 2017 года пожар удалось локализировать, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в чернобыльской зоне локализован, – ГСЧС
Пожар на Херсонщине
Фото: ГСЧС