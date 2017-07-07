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Главная » Страна » Украинцам хотят устанавливать интеллектуальные счетчики газа

Украинцам хотят устанавливать интеллектуальные счетчики газа

Украинцам хотят устанавливать интеллектуальные счетчики газа
Фото: ridus.ru

Такие приборы будут передавать данные онлайн

07.07.17 2965
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступает за установку конечным потребителям интеллектуальных газовых счетчиков, то есть приборов учета, которые смогут измерять объем потребленного газа и оперативно онлайн передавать эти значения в региональную газопоставляющую компанию (облгазу).

Об этом заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк во время круглого стола, посвященного проблемам в сфере тарифообразования на природный газ, передает УНИАН.

По его словам, установка таких приборов учета позволит в будущем перейти к расчёту стоимости услуги по распределению газа (стоимости услуг облгаза) на основе значения заказанной мощности, то есть того уровня потребления газа, который заказывает для себя потребитель и который должен обеспечить облгаз в точке присоединения потребителя к газораспределительной сети.

"Нам нужно двигаться к заказанной мощности. Для достижения заказанной мощности, например, в той же Венгрии был принят закон, которым было определено, что все, что потребляет более 20 куб. м в час, должно быть оснащено интеллектуальными приборами учета… Сделали это, снизили планку до 10 куб. м в час. Установили приборы учета – перешли к заказанной мощности", - сказал Вовк, добавив, что, установив такие счетчики, потребитель и облгаз получают в оперативном доступе информацию о фактическом потреблении, которая может быть проверена обеими сторонами.

На основе этой информации можно рассчитать значение заказанной мощности, которую должен будет обеспечить облгаз.

Напомним, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях. Действующий Закон "О коммерческом учете природного газа" требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

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