В центре Киева планируют построить новую трамвайную ветку

Киевпасстранс объявил тендер на проектирование трамвайного маршрута от улицы Старовокзальной до Дворца Спорта. Об этом сообщает Хмарочос со ссылкой на сайт публичных закупок Prozorro.
Ожидаемая стоимость работ составляет 13,77 млн грн.
Отмечается, что, скорее всего, трамвайная ветка путь будет проходить по улице Жилянской, так как на параллельной улице Саксаганского проложили новую теплотрассу, когда демонтировали рельсы трамвая в начале 2000-х годов.
Напомним, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" подало документы на списание более 440 единиц транспорта.