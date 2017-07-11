После подорожания проезда в кассах киевского метро будут продавать только по одному жетону

В автоматах – по одному или по два в каждой транзакции

С 15 июля в столичном метро подорожает проезд. Об этом на своей странице в Facebook напомнила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"При записи 50 поездок каждая будет стоить 3,5 грн до 15 июля и 4,5 грн после 15 июля. В целом емкость карты 100 поездок", – рассказала она.

Кроме "Политехнического института" (крайнее левое окно), метрополитен открывает центр обслуживания пассажиров на "Майдане Незалежности" (крайнее левое окно) и готовит еще два.

"Жетонов же становится все меньше. Они остаются только как разовая поездка. Поэтому в кассах они будут реализовываться по 1. В автоматах (в любом количестве) по 1 или 2 в каждой транзакции", – пояснила изменения в киевском метро Макогон.

Проездные со скидками можно также записать на банковскую карту MasterCard PayPass, Visa PayWave пока предоставила решение для разовых проходов.

Напомним, с 15 июля КГГА решила поднять цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен.