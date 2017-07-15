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Главная » Страна » В ЕС разъяснили позицию Юнкера по антикоррупционному суду

В ЕС разъяснили позицию Юнкера по антикоррупционному суду

В ЕС разъяснили позицию Юнкера по антикоррупционному суду
Жан-Клод Юнкер / Фото: The Guardian

Нужно создать создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией

15.07.17 158
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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не отрицал идею создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав образование специальной антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы. В Евросоюзе продолжают поддерживать идею создания необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине. Об этом сообщил руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас, передает УНИАН.

В частности, Вильчинскас выразил позицию Евросоюза относительно высказывания Юнкера о необязательности создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

"Президент Юнкер был четким: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией. Как этот судебный орган будет называться и каким образом будет создан – это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями", – заявил представитель ЕС.

Напомним, 13 июля 2017 года Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

Ряд общественных организаций выразили обеспокоенность этим заявлением и потребовали от Юнкера объяснить свою позицию.

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