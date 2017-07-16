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Главная » Страна » Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT

Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT

Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT
Пол Манафорт / Фото: flickr.com/haddadmedia

Бывший глава штаба Трампа в 2012-2013 годах получил от ПР около $17 млн

16.07.17 1747
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Задекларированные бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом суммы, полученные от Партии регионов, превышают официальные расходы партии на ее деятельность за те же периоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Любопытно, что это (выплаты Манафорту, – ред.) было больше, чем сама партия обнародовала расходов за тот же период за всю свою деятельность – расходы на национальную политическую организацию, зарплаты, расходы на печать и другие непредвиденные обстоятельства", – пишет NYT.

По данным газеты, за 2012 год Партия регионов сообщила об общих расходах около $11,1 млн, а Манафорт за тот же год – о получении от ПР $12,1 млн.

В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере $3,7 млн, тогда как Манафорт задекларировал получение от нее $4,5 млн.

Напомним, бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил $17 млн от украинской Партии регионов.

Его фирме платили за работу в интересах партии, в частности, за ее предвыборную программу.

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