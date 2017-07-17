За первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений снизилось на 16,5%, а уровень раскрываемости – повысился на 20,5%. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен в Facebook.

"В сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% - нанесение тяжких телесных преступлений", - отметил Аваков.

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Больше всего возросла раскрываемость преступлений в сфере служебной деятельности - 53%. Рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере использования бюджетных средств - 16%.

Уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в разных сферах снизился от 10% до 22%.

"Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних - на 24%", - написал министр.

По данным Авакова, в суд направлено в 4 раза больше протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства, чем за первое полугодие прошлого года, при этом актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления - в 1,5 раза больше; актов по факту злоупотребления властью или служебным положением - в 2,5 раза больше.

















Источник: facebook.com/arsen.avakov.1