На Днепропетровщине на полигоне взорвался боеприпас: 8 военных получили ранения

В Днепропетровской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне получили травмы 8 военнослужащих. Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт. Черкасское)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование.

Напомним, 26 апреля двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне в Харьковской области.