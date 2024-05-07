Стратегический шаг: в Украине поддержали создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск

Создание Сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности Украины, поскольку этот род войск нужен для обеспечения надлежащего уровня планирования и логистики.

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Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины — Сил беспилотных систем. Рустем Умеров, министр обороны Украины, в Facebook 7 мая сообщил подробности.

Он рассказал, что Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования украинского боевого потенциала. Такие войска предоставят технологическое преимущество над оккупантами на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом — с помощью беспилотных систем в море, суше и воздухе.

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"Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России", — отметил он.

Министерство обороны для реализации этой инициативы подготовит и внесет на заседание Кабмина соответствующий проект закона. Создание Сил беспилотных систем, как считают в ведомстве, будет способствовать усилению обороноспособности нашего государства.

Силы беспилотных систем в ВСУ

Президент Владимир Зеленский в феврале 2024 года подписал указ о создании Сил беспилотных систем. Он отметил, что беспилотники доказали свою действенность и эффективность в боях с оккупантами на земле, в воздухе на море. Силы беспилотных систем в структуре украинской армии нужны для обеспечения надлежащего уровня планирования и логистики.

По его словам, этот год должен стать решающим во многих аспектах, в том числе и на поле боя. Он напомнил, что именно благодаря дронам Украина смогла изменить ситуацию с безопасностью в Черном море, а также отразила многочисленные штурмы российских оккупантов.

Напомним, 7 мая воины подразделения Signum уничтожили "Солнцепек" тепловым дроном в Бахмуте. Операторы дронов выследили огнеметную систему ТОС-1А и ликвидировали опасную технику благодаря уникальному беспилотнику.