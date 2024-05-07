Стратегічний крок: в Україні підтримали створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ

Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню обороноздатності України, оскільки цей рід військ потрібен для забезпечення належного рівня планування та логістики.

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Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента щодо створення окремого роду військ в Збройних сил України – Сил безпілотних систем. Рустем Умєров, міністр оборони України, в Facebook 7 травня повідомив подробиці.

Він розповів, що Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання українського бойового потенціалу. Такі війська нададуть технологічну перевагу над окупантами на усіх рівнях – тактичному, оперативному та стратегічному – за допомогою безпілотних систем у морі, суходолі та повітрі.

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"Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії", – зазначив він.

Міністерство оборони для реалізації цієї ініціативи підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону. Створення Сил безпілотних систем, як вважають у відомстві, сприятиме посиленню обороноздатності нашої держави.

Сили безпілотних систем у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський у лютому 2024 року підписав указ щодо створення Сил безпілотних систем. Він наголосив на тому, що безпілотники довели свою дієвість та ефективність у боях з окупантами на землі, в повітрі на морі. Сили безпілотних систем у структурі українського війська потрібні для забезпечення належного рівня планування та логістики.

З його слів, цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах, зокрема й на полі бою. Він нагадав, що саме завдяки дронам Україна змогла змінити безпекову ситуацію в Чорному морі, а тако відбила численні штурми російських окупантів.

Нагадаємо, 7 травня воїни підрозділу Signum знищили "Солнцепек" тепловим дроном у Бахмуті. Оператори дронів вистежили вогнеметну систему ТОС-1А і ліквідували небезпечну техніку завдяки унікальному безпілотнику.