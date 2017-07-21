- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За прошедшие сутки погибли пятеро украинских военных
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 21 июля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 21 июля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 2004
- Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2931
- Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1097
- Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2621
- Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3827
- Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6209
- Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 812
- У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1584
- Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3608
- Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2338
- Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 6352 / 7325
- Землетрясение и цунами в Эгейском море привело к трагическим последствиям 1585 / 1750
- Лукашенко прилетел в Украину 1475 / 1641
- Как украинские морпехи переправлялись через Днестровский лиман 1373 / 1481
- Россияне осквернили часовню на болгарском курорте 1288 / 1463
- Беспилотники США продолжают летать над Донбассом и в сторону Крыма 1192 / 1341
- В Киеве появятся еще две ветки метро 1191 / 1323
- Навальный готов амнистировать Захарченко и Плотницкого 1171 / 1276
- Найдут и посадят. Когда и как накажут виновных в гибели рейса MH17 1131 / 1266
- Появились данные о россиянине, убитом в Киеве 1118 / 1256
- Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 22 / 7325
- Россияне осквернили часовню на болгарском курорте 8 / 1463
- Mobile ID будет внедрена в Украине до конца года, - Гройсман 8 / 520
- Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 7 / 1782
- Землетрясение и цунами в Эгейском море привело к трагическим последствиям 6 / 1750
- Нобелевский лауреат: Украина дает мне надежду 6 / 784
- В Туркменистане по телевидению читают стихи президента 4 / 171
- Золотая середина. Всё, что только может подарить река путешественнику 4 / 628
- В полиции советуют не использовать программу M.E.Doc 4 / 643
- Фокус №29 (536) 3 / 32
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.