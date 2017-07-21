На Мотор Сичи воровались миллионы через "мусорные" ценные бумаги, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины выявила схему присвоения средств Мотор Сичи через покупку "мусорных" ценных бумаг.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

По ее словам, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Нацполиции выявил преступную схему растраты средств Мотор Сичи в сумме более 350 млн грн.

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"Установлено, что в течение 2013-2016 годов должностные лица ПАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги, путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения", - пишет Сарган.

На сегодняшний день завершено проведение обысков на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, вследствие чего были изъяты $500 тыс. и значительный объем антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте.

Напомним, Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.