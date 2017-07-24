Дети в Донецке отравились питанием из российских "гумконвоев", – ИС

Госпитализированы малыши в возрасте от 6 месяцев до полутора лет

В больницу оккупированного Донецка с отравлением поступили не менее 20 детей. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Донецке фиксируется поступление в больницу Вишневского (ЦКГБ №1) значительного количества (на 23.07 – не менее 20) детей, в основном в возрасте от 6 мес. до 1,5 года", – говорится в его сообщении.

Причиной отравления родители пострадавших детей называют некачественное детское питание, продающееся в торговых сетях Донецка, прибывшее в составе так называемой "гуманитарной помощи" из России.