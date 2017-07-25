Поляков внес залог

Депутат Верховной Рады Украины Максим Поляков (Народный фронт) внес 304 тыс. грн залога. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.
"Как законопослушный гражданин внес залог", - написал парламентарий.
В доказательство своих слов, депутат разместил фото чека.
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Напомним, 21 июля Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову в размере 304 тыс. грн. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые просили о залоге в 500 тыс. грн.
В то же время суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.