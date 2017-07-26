Российскую журналистку депортировали из Украины

Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти и силовых структур Украины. Эти данные использовались ей для тенденциозного освещения ситуации в стране.

"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере Князева принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - отметили в пресс-службе.

Напомним, российскому политтехнологу Игорю Шувалову запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.