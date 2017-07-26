Кобзон больше не "почетный гражданин" Славянска

Славянский горсовет лишил звания почетного гражданина города российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона. Об этом сообщают Новости Донбасса.
Соответствующее решение поддержали 23 депутата, двое не участвовали в голосовании.
В пояснительной записке говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.
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В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не указываются причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска.
Напомним, Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, а также заявлял о поддержке членов незаконных вооруженных формирований в Донбассе. Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".
Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.
Кобзон носил звание почетного гражданина Славянска с 1999 года.