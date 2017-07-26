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Главная » Страна » Кобзон больше не "почетный гражданин" Славянска
Кобзон больше не "почетный гражданин" Славянска
Александр Захарченко и Иосиф Кобзон / Фото из открытых источников

Кобзон больше не "почетный гражданин" Славянска

Горсовет принял решение единогласно

26.07.17 196
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Славянский горсовет лишил звания почетного гражданина города российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Соответствующее решение поддержали 23 депутата, двое не участвовали в голосовании.

В пояснительной записке говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не указываются причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска.

Напомним, Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, а также заявлял о поддержке членов незаконных вооруженных формирований в Донбассе. Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".

Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

Кобзон носил звание почетного гражданина Славянска с 1999 года. 

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