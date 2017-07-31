Киевский "Президент-Отель" никто не хочет покупать

Аукцион по продаже 100% акций расположенного в центре столицы ЧАО "Президент-Отель" по стартовой цене 323,142 млн грн сорвался из-за отсутствия покупателей.

"Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей", – говорится в сообщении в газете "Ведомости приватизации" в понедельник.

ФГИ отмечает, что аукцион был объявлен 21 июня и назначен на 25 июля.

Среди условий к победителю было сохранение основных видов деятельности "Президент-Отеля" в течение не менее пяти лет и недопущение увольнения работников, которых на 1 апреля этого года было всего 12 человек.

Напомним, "Президент-Отель" (до 1998 года – гостиница "Интурист" – последний реализованный проект таких всесоюзных гостиниц) построен в 1990 году. Четырехзвездочная гостиница на 374 номера с конференц-залами на 12-465 чел. была реконструирована в 2006-2012 гг., является самостоятельной частью одноименного гостиничного комплекса и расположена в центре столицы.