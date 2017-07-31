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Главная » Страна » Центрэнерго будет покупать уголь в США
Центрэнерго будет покупать уголь в США
Фото из открытых источников

Центрэнерго будет покупать уголь в США

Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в начале сентября

31.07.17 201
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Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Центрэнерго заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Об этом заявил руководитель компании Центрэнерго Олег Коземко во время презентации этого контракта в посольстве США в Киеве, передает УНИАН

"В штате Пенсильвания мы посетили 5 больших угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И наилучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тысяч тонн угля до конца этого года", – сказал Коземко.

По его словам, первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" (Одесская область) в начале сентября этого года.

"В конце сентября прибудут следующие 125 тысяч тонн. Мы ожидаем прибытие 1-2 судов каждый месяц", – сказал Коземко.

Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель Центрэнерго отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что цена угля первой поставки составляет 113 долларов за тонну.

"Весь уголь пойдет на Трипольскую ТЭС", – сказал Коземко. 

Представитель американской компании Xoal Эрни Трешер отметил, что его компания является крупнейшим экспортером угля из США. "Это первый случай, когда энергетический уголь будет поступать из США в Украину", – сказал он.

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