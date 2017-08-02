Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинского военного застрелил боевик - снайпер
Безвизовый режим с ЕС

Украинского военного застрелил боевик - снайпер

Украинского военного застрелил боевик - снайпер

За минувшие сутки террористы 34 раза обстреляли наши позиции в зоне АТО

02.08.17 128
000

За минувшие сутки в зоне АТО боевики активизировали обстрелы позиций наших сил вдоль линии разграничения, а также применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр АТО , за минувшие сутки террористы 34 раза обстреляли позиции украинских военных. 

На Донецком направлении из гранатометов были обстреляны украинские укрепления на шахте Бутовка. По южным окрестностям Авдеевки боевики несколько раз вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Троицком применяли миномет калибра 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Майорска, Верхнеторецкого, Зайцево террористы также применили минометы.

На Луганском направлении под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. Кроме того, в результате обстрела снайпером опорного пункта в Новозвановке получил смертельное пулевое ранение украинский военный. 

На Приморском направлении боевики из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов вели огонь по Талаковке.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Трамп надеется на изменение поведения России в Украине.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
АТО: боевики 10 раз нарушали перемириеВ Украине испытали зенитно-пушечную "Шилку"Карта военных действий в зоне АТО на 1 августа

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3251
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3312
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 924
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 21485
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5079
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25222
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 30718
  1. Украинца, который вслепую посадил самолет в Стамбуле, зовут летать в Москву 5383 / 5943
  2. Распад Bitcoin произойдет сегодня в 14:50 4001 / 4457
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2983 / 30718
  4. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 2964 / 3526
  5. В Минсоцполитики рассказали, кому в первую очередь повысят пенсии 2831 / 3127
  6. Два российских танкера ушли с молотка в Украине 2559 / 2905
  7. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2388 / 2732
  1. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 35 / 3526
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 35 / 2404
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 24 / 30718
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 21485
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 9 / 2732
  6. Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов 9 / 2381
  7. Центризбирком оценил стоимость проведения парламентских выборов в 1,8 млрд грн 8 / 297
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.