Украинского военного застрелил боевик - снайпер

За минувшие сутки террористы 34 раза обстреляли наши позиции в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне АТО боевики активизировали обстрелы позиций наших сил вдоль линии разграничения, а также применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр АТО , за минувшие сутки террористы 34 раза обстреляли позиции украинских военных.



На Донецком направлении из гранатометов были обстреляны украинские укрепления на шахте Бутовка. По южным окрестностям Авдеевки боевики несколько раз вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Троицком применяли миномет калибра 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Майорска, Верхнеторецкого, Зайцево террористы также применили минометы.

На Луганском направлении под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. Кроме того, в результате обстрела снайпером опорного пункта в Новозвановке получил смертельное пулевое ранение украинский военный.



На Приморском направлении боевики из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов вели огонь по Талаковке.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Трамп надеется на изменение поведения России в Украине.