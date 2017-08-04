В Минэнергоугля объяснили, поднимет ли дорогой уголь из США цены на электричество

Стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который будет поставляется из США в Украину для работы Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго не повлияет на значение тарифа на электроэнергию для населения. Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталия Бойко, передает УНИАН.

"Министерство не ожидает пересмотра такого тарифа (для населения, – ред.), поскольку для нас важно то, что эта цена вписывается в тариф, который был заложен в финансовый план Центрэнерго, принятый в марте этого года. Соответственно, для Центрэнерго – это та рамка, которую они могут себе позволить", – сказала Бойко.

Напомним, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь из ЮАР. Например, в 2016 году поставки угля антрацитовой группы из ЮАР осуществляла частная компания ДТЭК и государственная Центрэнерго.

В начале февраля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинские компании ведут переговоры с иностранными партнерами об импорте 1 млн тонн антрацита из США.

31 июля руководитель Центрэнерго Олег Коземко заявил, что компания заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн антрацита. По его словам, цена угля первой поставки составляет $113 за тонну.

Ранее сообщалось, что ДТЭК поставляет уголь из ЮАР по цене $100 за тонну (без учета стоимости перевалки в порту и доставки до станции), а из России – по $95 за тонну (с учетом доставки уже на склад станции).

Государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций Центрэнерго принадлежит государству.