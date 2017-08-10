Названы самые проблемные туннели киевского метро

В Киеве назвали три станции метрополитена, которые имеют наибольшие проблемы с протечками и мокрыми пятнами.
Об этом в комментарии 44.ua сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Наиболее проблемными туннелями между станциями метро с точки зрения наличия протечек и мокрых пятен являются: ст. "Академгородок" - ст. "Житомирская", ст. Тараса Шевченко - ст. "Петровка", ст. "Вырлица" - ст. "Харьковская", - сказала Макогон.
Протечки и мокрые пятна в туннелях возникают под действием вибрационных нагрузок от движения электропоездов метро, влияния окружающей среды, а также старения внешней гидроизоляции тоннелей.
Лучшими туннелями между станциями Макогон называет перегон ст. "Арсенальная" - ст. "Хрещатик", ст. "Майдан Незалежности" - ст. "Площадь Льва Толстого" и ст. "Дворец Спорта" - ст. "Кловская".
Напомним, Кабмин одобрил план строительства двух новых станций метро в Харькове.