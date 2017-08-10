Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Названы самые проблемные туннели киевского метро

Названы самые проблемные туннели киевского метро

Названы самые проблемные туннели киевского метро
Иллюстративное фото

Протечки и мокрые пятна возникают под действием вибрационных нагрузок 

10.08.17 188
000

В Киеве назвали три станции метрополитена, которые имеют наибольшие проблемы с протечками и мокрыми пятнами.

Об этом в комментарии 44.ua сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Наиболее проблемными туннелями между станциями метро с точки зрения наличия протечек и мокрых пятен являются: ст. "Академгородок" - ст. "Житомирская", ст. Тараса Шевченко - ст. "Петровка", ст. "Вырлица" - ст. "Харьковская", - сказала Макогон.

Протечки и мокрые пятна в туннелях возникают под действием вибрационных нагрузок от движения электропоездов метро, влияния окружающей среды, а также старения внешней гидроизоляции тоннелей.

Лучшими туннелями между станциями Макогон называет перегон ст. "Арсенальная" - ст. "Хрещатик", ст. "Майдан Незалежности" - ст. "Площадь Льва Толстого" и ст. "Дворец Спорта" - ст. "Кловская".

Напомним, Кабмин одобрил план строительства двух новых станций метро в Харькове.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Ферму" генерирования биткоинов нашли в институте ПатонаПлатить наличными за парковку с сегодняшнего дня в Киеве запрещеноНа киевском ж/д вокзале стреляли, есть пострадавшие

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9593
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 11890
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 4109
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2162
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 7839
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7835
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1721
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 20743 / 24128
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 6301 / 7243
  3. Рева рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии 4530 / 5276
  4. Насиров ходит на работу, - ГФС 4040 / 4509
  5. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 3969 / 4296
  6. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 3421 / 4143
  7. Шесть районов Киева остались без горячей воды 2486 / 2689
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 97 / 24128
  2. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 42 / 4143
  3. Насиров ходит на работу, - ГФС 20 / 4509
  4. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 17 / 4296
  5. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8 / 9593
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 8 / 7243
  7. Do widzenia! Чем запомнился экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун 8 / 2603
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.