НАПК пересчитает деньги Порошенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в ближайшее время рассмотрит вопрос проверки декларации о доходах Петра Порошенко.
Об этом сообщает УНН.
Такую информацию на брифинге озвучил заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко.
"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", - сказал представитель НАПК.
Напомним, Порошенко дополнительно задекларировал 1,25 миллиона гривен дохода.