Украинские депутаты хранят сбережения в биткоинах

В электронных декларациях троих народных депутатов от Блока Петра Порошенко обнаружили сбережения в биткоинах на сотни миллионов.
Об этом сообщает общественное движение "Чесно" в Facebook.
Согласно электронной декларации за 2016 год, народный депутат Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. 1 августа Урбанский купил еще 1217 единиц биткоинов на сумму 40 564 056 грн.
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Другой депутат Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас они оцениваются в 125 204 361 грн.
Согласно декларации 1 августа, он докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн.
Депутат Дмитрий Белоцерковец в 2013 году приобрел 398 биткоинов за 128 160 грн.
Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.