Украинские депутаты хранят сбережения в биткоинах

В электронных декларациях троих народных депутатов от Блока Петра Порошенко обнаружили сбережения в биткоинах на сотни миллионов.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно" в Facebook.

Согласно электронной декларации за 2016 год, народный депутат Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. 1 августа Урбанский купил еще 1217 единиц биткоинов на сумму 40 564 056 грн.

Другой депутат Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас они оцениваются в 125 204 361 грн.

Согласно декларации 1 августа, он докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн.

Депутат Дмитрий Белоцерковец в 2013 году приобрел 398 биткоинов за 128 160 грн.

Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.